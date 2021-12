Moradores protestam contra desapropriação de área em Feira

Um grupo de moradores do bairro de Aeroporto, no município de Feira de Santana, a 108 km de Salvador, realizou um protesto na manhã desta sexta-feira, 5. Os manifestantes bloquearam a pista que dá acesso ao distrito de Jaíba, na estrada do Retiro de Coração de Maria.

De acordo com uma moradora, o grupo protestava contra a desapropriação da área feita pelo Governo do Estado e as más condições do transporte público. A moradora afirmou que os ônibus só serão liberados com a presença do prefeito José Ronaldo de Carvalho.



Em entrevista ao site Acorda Cidade, o deputado estadual Zé Neto, líder do governo na Assembleia Legislativa, afirmou que está à disposição para atender uma comissão de moradores na tarde desta sexta, mas a proposta não foi aceita pelos manifestantes.

Com relação às medições realizadas por técnicos nas propriedades dos moradores, o deputado afirmou que faz parte do processo de desapropriação e que uma reunião será realizada para debater o assunto.

adblock ativo