Moradores interditam a BR-101 durante protesto

Moradores do povoado de Embira, na zona rural da cidade de Cruz das Almas (a 142 km de Salvador), interditaram, na manhã desta sexta-feira, 24, o km 222 da BR-101. O ato começou por volta das 6h50.

Os manifestantes alegam a falta de segurança na estrada e reivindicaram pela colocação de um quebra-molas no local.

Para chamar a atenção das autoridades, eles fecharam a via com faixas com os nomes de vítimas fatais de acidentes na região. Pneus, móveis velhos e galhos foram queimados durante a manifestação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi até o local para negociar com os moradores. O protesto foi encerrado por volta de 10h50. A pista já foi liberada.

