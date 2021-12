Moradores incendeiam casa de acusada de matar garoto

Moradores da cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, incendiaram a casa da adolescente de 16 anos que confessou ter estrangulado até a morte o garoto Adonay Santos, 9 anos, na manhã desta quarta-feira, 7.

De acordo com o delegado titular 20ª Delegacia Territorial, Marcos Laranjeiras, o pai da adolescente levou a acusada até a polícia quando encontrou o corpo da criança que estava desaparecida desde a manhã da última segunda-feira, 5, dentro do freezer de casa, após sentir um mal cheiro.

Em depoimento, a jovem, sem mostrar nenhum tipo de arrependimento, confessou o crime. Ainda segundo o delegado, a adolescente pretendia realizar uma espécie de sequestro, já que ela é usuária de drogas e planejava extorquir a família para comprar maconha e crack.

No mês passado, a jovem convidou outra criança de 7 anos para sua casa, mas, aconselhado pelo pai a não ir em casa de estranhos, o garoto acabou escapando.

Denúncia da família

Ana Paula, mãe do garoto, contou em entrevista, que a última vez que conversou com Adonay foi na segunda pela manhã. "Ele acordou me falou que iria ver a vó. Só que nem lá ele foi, já que minha mãe disse que não viu ele. Ele ficou brincando com coleguinhas", disse a mãe de Adonay.



Ana Paula ainda conta que a suspeita do crime a acompanhou até a delegacia, quando foi registrar o sumiço do garoto. "Quando já estava escurecendo, eu fui até ao batalhão, já que estava muito preocupada, pedi para puxar as imagens. Ela [adolescente] estava comigo", relatou a mãe do garoto.

Imagens de câmeras de segurança do local foram analisadas pela polícia, que mostrou o menino empinando pipa com outros garotos até as 8h30, próximo de onde ela morava. "Quando a câmera dá um giro, meu filho já não estava mais lá. Não mostrou se foi carro, como ele saiu, se alguém se aproximou, nem carro, nem moto, simplesmente sumiu", conta Ana Paula.

Conforme o delegado Marcos Laranjeias, a acusada resolveu matar Adonay quando a polícia, ainda na segunda-feira, fez buscas na região à procura do menino, após denúncia da família. Ela alegou que ficou com medo de acharem o garoto em sua residência.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o corpo da criança apresentava sinais de enforcamento.

Durante as buscas, a suspeita ainda ajudou a família a procurar a criança. "Ela ficou o tempo todo do nosso lado, chorando, dizendo que queria ajudar a achar a criança, mas era tudo falsidade. Ela matou o meu irmão", acusou a irmã da vítima.

"Foi um choque muito grande. Adonay era um menino muito brincalhão. Todos gostavam dele. Desabafou o ajudante de pintor, Gabriel Santos, também morador da cidade.

A suspeita, que estava na delegacia, foi levada para o Ministério Público (MP-BA).

A adolescente tem dois filhos com um traficante da região. Ela já teve algumas passagens pelo Conselho Tutelar por alguns crimes. Na casa incendiada, além da adolescente, moravam o pai dela e um irmão com deficiência mental.

No início desta tarde, a mãe do garoto ainda aguradava a liberação do corpo de Adonay do Instituto Médico Legal (IML), para realizar o sepultamento ainda nesta quarta.

