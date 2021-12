Moradores incendeiam carro que derrubou poste na Bahia

Moradores de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, atearam fogo em um carro de passeio que derrubou um poste na avenida avenida Jadiel Matos, por volta das 11h30 deste domingo, 22.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e controlaram as chamas, porém, o veículo foi destruído.

Segundo o Blog do Anderson, o automóvel bateu no equipamento após o motorista ter perdido o controle da direção ao passar por um quebra-molas.

Ele ficou gravemente ferido e foi levado ao Hospital Geral de Vitória da Conquista por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A 78ª Companhia Independente de Polícia Militar registrou o fato.

adblock ativo