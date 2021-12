Moradores ficam sem energia elétrica após caminhão derrubar poste

Um caminhão atingiu um poste de concreto e deixou moradores do município de Itagimirim sem energia elétrica nesta segunda-feira, 26.

De acordo com o portal RADAR 64, o acidente ocorreu após o feixe de molas dianteiro do veículo se romper. Ao cair, o poste derrubou para cima do veículo uma rede de alta tensão e um transformador.

O condutor do veículo não ficou ferido e temendo ser eletrocutado, aguardou o momento certo para sair do caminhão.

Técnicos da companhia de eletricidade fizeram os reparos necessários, mas não há informações quando o serviço será localizado.

