Moradores fecham parte da via na Estrada do Coco em protesto por demolição de imóveis

Um protesto contra demolições de imóveis construídos iregulamente deixa o tráfego de veículos lento na manhã desta quinta-feira, 10, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O protesto ocorre após o condomínio Busca Vida.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações (STELECOM), cerca de 30 moradores que residem na Rua do Sucupió, estão na avenida com cartazes e bloquando parte da via.

A polícia foi encaminhada ao local para acompanhar e ajudar no tráfego de carros na pista.

adblock ativo