Moradores fecham BA-640 em Bom Jesus da Serra

Moradores protestam nesta sexta-feira, 26, na BA-640, que liga Bom Jesus da Serra aos municípios de Mirante, Caetanos e Manoel Vitorino. De acordo com o Humberto Amaral, do blog Bom Jesus Eventos, o grupo reclama das condições da rodovia estadual, que, segundo Humberto, foi danificada por obras de construção da BR-030. Os manifestantes fecharam a estrada com pneus, pedras, galhos e objetos queimados. Por conta do protesto, o trânsito está congestionado na região.

