Moradores do Engenho Velho de Brotas denunciam situação dos postes

Moradores do bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, reclamam da situação de descaso referente aos postes da região.

De acordo com relato do presidente da associação de moradores do bairro, Jaílton Ribeiro, os postes precisam de manutenção urgente, pois podem cair a qualquer momento.

Na rua Manoel Faustino, onde está um dos postes em pior situação, moradores contam que o medo de um acidente é iminente.

Em agosto do ano passado, um poste caiu na rua Nova do Bariri, bairro do Engenho Velho, nas proximidades da Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam). Na ocasião, um carro foi atingido e casas ficaram sem energia.

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) informou que uma equipe será encaminhada ao local para analisar a situação. Ainda segundo a concessionária, alguns postes não são de propriedade da Companhia.

adblock ativo