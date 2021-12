Moradores do Bom Juá protestam na BR-324

Moradores de Bom Juá fecharam a BR-324 na altura do KM 623 nesta segunda-feira, 6. O grupo bloqueou a pista nos dois sentidos em protesto contra a falta d'água. De acordo com a Via Bahia, concessionária que administra a rodovia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já esteve no local e negociou a liberação da pista.

Ainda segundo a Via Bahia, a CCR Metrô Bahia enviou um carro pipa para o abastecimento dos moradores no local.

Por conta da manifestação, o tráfego segue congestionado na BR-324, por cerca de 7 km no sentido Salvador. No sentido oposto, o movimento é tranquilo.

