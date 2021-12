Moradores desobedecem ordem de não correr e bandidos atiram

As vítimas do atentado com um morto no condomínio do Programa Minha Casa, Minha Vida na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), estavam em um bar quando foram surpreendidos por dezenas criminosos armados.

Segundo testemunhas, o grupo chegou mandando ninguém correr, mas os moradores se assustaram com a quantidade de bandidos e as armas que eles carregavam. Há relatos de terem visto metralhadoras e pistolas calibre 12.

Com medo, os moradores correram, o que desagradou um dos criminosos. "Ele disse: 'não mandei não correr' e começou a atirar", disse uma testemunha, que não quis revelar o nome. Na hora do crime, várias crianças brincavam na rua. Elas correram para se proteger nas casas que estavam abertas. Alguns imóveis e carros foram atingidos por tiros.

William Melo dos Santos, 23 anos, conhecido como "Grande", morre no local. O dono do bar, Jonas Silva dos Santos, conhecido como "Barriga", foi baleado na cabeça e pé. Segundo familiares dele, ele não corre risco de morte.

Além dele, as outras vítimas foram identificadas como Elton e Pedro. Um adolescente de 14 anos também foi baleado na perna e passa por cirurgia. A Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) registrou cinco feridos, mas os moradores só identificaram quatro.

As vítimas estão internadas no Hospital de Simões Filho.

