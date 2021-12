Moradores defendem rio que corta Barreiras

Um protesto pelo rebaixamento do nível das águas do rio Grande e seus afluentes, rio de Ondas e rio Branco, em Barreiras (a 858 km de Salvador), reuniu nesta terça-feira, 7, moradores da cidade na praça Landulfo Alves, na orla do cais.

O 'Grande abraço ao rio Grande', que é um dos principais afluentes do rio São Francisco, foi um ato simbólico organizado em uma ação conjunta entre instituições sócio-ambientais, acadêmicas e culturais, visando chamar a atenção de toda a comunidade regional e órgãos de fiscalização ambiental sobre a situação crítica dos rios.

"Tenho 70 anos e há 50 moro em Barreiras. Conheci este rio Grande, com navegação e muito peixe. Agora não tem mais peixe e em todo lugar a gente vê os esgotos escorrendo para dentro do rio ", revelou o aposentado Joaquim dos Anjos.

Ele falou ainda sobre a necessidade de ações que visem a preservação e recuperação do curso d' água. "É preciso tomar providências, pois meus netos já não conhecem mais o rio que eu cheguei a conhecer há cinco décadas. Quando cheguei aqui, o rio era realmente Grande e a cidade era muito menor do que hoje".

A região enfrentou a redução das chuvas na última temporada, seguida de um período de seca. No entanto, ambientalistas defendem que a diminuição drástica no volume de água "era previsível, pois vários pesquisadores do cerrado já vinham chamando a atenção sobre as agressões ambientais e suas consequências, mas a sociedade permanecia alheia à tudo isto", conforme a diretora de Meio Ambiente da ONG 10envolvimento, Edite Lopes.

Ela lembrou que várias denúncias foram realizadas junto aos órgãos ambientais, "mas o que vem prevalecendo na região é a vontade do poder econômico, que flexibiliza leis de acordo com sua conveniência".

Lopes enfatizou ainda que a única solução é a união de todos, "pois já temos exemplos pontuais, onde a população se uniu e expulsou quem estava devastando mata nativa e nascentes para fazer carvão".

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Barreiras, Nailton Almeida, uma carta foi elaborada para firmar compromissos envolvendo todos os usuários dos rios.

"É necessário defender uma cultura da solidariedade, de sustentabilidade ambiental e partilha dos recursos naturais, para que no futuro Barreiras não se prive desse patrimônio natural", enfatizou.

Proteção

Durante a manifestação foi assinado pelo prefeito Antônio Henrique de Souza Moreira o Decreto Municipal 292/2016, com destaque para a defesa dos recursos hídricos que fazem parte do território de Barreiras.

Para Moreira, é um dever do município gerenciar este patrimônio ambiental "e todas as medidas necessárias serão adotadas para evitar a degradação e incentivar a recuperação dos nossos rios".

Sobre o decreto ele salientou que tem a função de reforçar a fiscalização por parte dos órgãos ambientais e que o Ministério Público Estadual e Federal serão acionados para acompanhar o processo. Também citou que o município está pleiteando que o estado reveja as outorgas concedidas, "pois a prioridade sempre deverá ser o consumo humano".

