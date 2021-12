Moradores de Vilas se queixam de obra pública

A Associação dos Amigos e Moradores de Vilas do Atlântico (Salva) denuncia a derrubada de árvores e danos na calçada que margeia o rio Sapato, em Lauro de Freitas (Grande Salvador), devido a uma obra de infraestrutura urbana feita pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

A coordenadora-geral da associação, Verônica Tambon, explica que a comunidade não foi informada sobre a obra e solicitou uma reunião de emergência com o órgão para tentar entender o motivo da ação.

"Queríamos entender o porquê da retirada das árvores. Nossa preocupação é com as consequências que esta obra pode trazer para o meio ambiente", relata.

Ela afirma que agora os moradores estão na expectativa de uma assembleia, prevista para o próximo dia 15, onde será apresentado o projeto.

"Solicitamos uma cópia do projeto, para poder vê-lo com detalhes. Nós confiamos na competência dos técnicos, mas estamos apreensivos", diz ela. É o que complementa o morador Antônio Carlos, 61: "A requalificação do passeio foi feita pelos moradores, que deveriam ter sido avisados".

Segundo ele, "de repente, apareceram as máquinas, sem o menor cuidado com o que tínhamos feito".

Justificativa

Em nota, a Conder afirma que "as intervenções propostas no município de Lauro de Freitas consistem na reversão da drenagem da Lagoa da Base e da Rua da Irmandade para o rio Sapato, além da água proveniente das chuvas".

E que "o rio será desassoreado, ou seja, será retirado do leito o acúmulo de areia, entulho e pedras, para permitir o livre fluxo de águas. O rio receberá o volume excedente de água".

O principal objetivo da obra, segundo o órgão, é "possibilitar uma drenagem mais eficiente, evitando alagamentos".

Sobre o desmatamento ocorrido no local, a Conder informa que "o projeto em execução está catalogando a vegetação existente no local, para que a mesma seja

recomposta, assim como a calçada".

adblock ativo