Moradores de Vilas do Atlântico protestam contra festa de música eletrônica

Moradores de Vilas do Atlântico protestam neste sábado, 13, contra a realização da festa de música eletrônica Sollares, que acontece a partir das 18h, na Barraca Timoneiro, na Praia de Marambaia. Os manifestantes alegam que o local do evento é uma área de desova de tartarugas marinhas.

A presidente da Associação de Moradores de Vilas do Atlântico, Janaina Ribeiro, diz que a rave provoca transtornos à rotina de quem mora na região. "O local onde será realizada o evento é uma área de preservação ambiental. Além disso, vai ser em um loteamento privado. Será uma festa com 18 horas ininterruptas de som e com drogas. É um absurdo! ", disse.

Por meio da assessoria de imprensa, a organização da Sollares informou que possui todos os documentos legais para a realização do evento, e que a festa está de acordo com as exigências dos órgãos competentes.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a assessoria ressalta que "a produção da festa nega que a região seja uma área de desova das tartarugas e reforça que jamais colocaria em risco o meio ambiente". Até a publicação desta matéria, o evento estava confirmado para este sábado.

* Sob edição e supervisão da jornalista Thaís Seixas

