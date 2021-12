Moradores de Vilas de Abrantes encerram protesto

Moradores de Vilas de Abrantes, no distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), fecharam as duas vias da Estrada do Coco, por volta das 13h30 deste sábado, 4. Eles queimaram pneus e madeiras. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) os manisfestantes protestam contra o homicídio de um morador da cidade, que aconteceu na sexta-feira, 3.

Por volta das 16h, segundo a PRE, a manifestação já tinha sido controlada e as pistas liberadas.

