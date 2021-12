Moradores de Simões Filho temem desabamento de imóveis

Um grupo de moradores de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), está com medo de voltar para casa. Isto porque, devido às contantes chuvas que atingiram a região, os imóveis passaram a apresentar rachaduras e correm o risco de desabar.

Lindinalva Barbosa é uma das moradoras da Rua L, no bairro Simões Filho I, onde o fato foi registrado. Conforme explicou à reportagem do Portal A TARDE, ela não está com o problema em casa, mas abrigou os vizinhos que tiveram de deixar os imóveis.

"Estou colocando o pessoal para dormir na minha casa, porque a prefeitura veio e não fez nada. Fizemos uma solicitação para a Defesa Civil no domingo e, na segunda-feira, ficamos esperando até as 21h a chegada de um engenheiro, que não apareceu", ressalta.

As rachaduras começaram a surgir durante o fim de semana e atingem paredes, muros e até mesmo o chão das casas.

Outra moradora mostrou imagens de sua casa, que possui inúmeros pontos de rachaduras, e afirma que não tem para onde ir. "Preciso de ajuda, pois tenho três filhos pequenos e não tenho para onde ir. Eles vão deixar a casa cair em cima das pessoas para tomarem providências", disse Aiaraci Conceição.

Em resposta à denúncia, a Defesa Civil de Simões Filho afirmou que realizou vistoria em alguns imóveis da região a partir da solicitação dos moradores.

O órgão informou ainda que possui muitos pedidos de vistoria e a equipe é reduzida, porém ainda nesta terça-feira, 30, encaminhará técnicos para avaliar as outras construções.

