Moradores de Santo Amaro protestam contra demolição de casas

Um grupo de moradores da cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, realiza um protesto no início da tarde desta sexta-feira, 28, na BR-420.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), eles queimaram alguns objetos e material inflamável e bloquearam os dois sentidos da via, no Km 62. O grupo protesta contra a possível demolição de algumas casas da localidade.

Uma viatura da Polícia Militar está na região para tentar controlar a manifestação.

adblock ativo