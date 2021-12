Moradores de Salinas de Margarida ganham farmácia popular

A população de Salinas da Margarida, no Recôncavo Baiano, ganharam neste sábado, 4, a Farmácia da Bahia. A unidade possibilitará os 15 mil habitantes da cidade retirarem medicamentos gratuitamente.

A Intenção é que a população tenha acesso a medicamentos e insumos, disponibilizados numa estrutura física adequadamente projetada para o fornecimento qualificado e humanizado. A farmácia só é implantada apenas em cidades com até 15 mil habitantes.

Segundo o governador Jaques Wagner, que esteve na inauguração junto com o secretário da saúde, Jorge Solla, a região está se desenvolvendo a cada dia com a implantação do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, em Maragojipe.

O governador também assinou a ordem de serviço para restauração e pavimentação da BA-534, entroncamento com a BA-001.

