Moradores de rua recebem atendimento

Com o objetivo de ampliar o acesso da população de rua aos serviços de saúde foi criado o programa Consultório na Rua, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana.

O programa, que completa um ano este mês, já atendeu a uma média de 270 pessoas, sendo que apenas 220 foram cadastradas e são acompanhadas semanalmente pela equipe de Atenção Básica.

"Na verdade, o que fazemos é facilitar o acesso dessas pessoas às redes de saúde, por isso levamos o atendimento a locais onde eles se concentram, como abrigos e praças, para atendê-los com maior facilidade", explicou a chefe da Atenção Básica da SMS, Valdenice Queiroz.

Vulnerabilidade

A equipe é composta de médico, enfermeiras, assistente social, psicólogas e técnicas de enfermagem e motorista, todos capacitados para lidar com pessoas que se encontram em condições de vulnerabilidade e muitos com os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados.

"Alguns estão na rua há muito tempo e acostumaram com essa rotina. No início, rejeitam a aproximação, mas acabam aceitando. Daí, surge um vínculo de confiança. É um trabalho prazeroso e que apresenta resultados positivos", disse o médico Ritze Viegas.

O atendimento é feito semanalmente e a equipe, após diagnosticar o problema, muitas vezes através de exames laboratoriais, continua o acompanhamento. A maior dificuldade é conseguir que os pacientes concluam o tratamento.

"Muitos são viciados em drogas e álcool e não conseguem ficar muito tempo longe do vício. Fazemos tudo o que podemos para que eles consigam finalizar o tratamento e vivam melhor", afirmou o médico.

Morando na rua há mais de três anos nas ruas de Feira de Santana, Patrícia Santos Silva, 38, é acompanhada pela equipe há oito meses e consegue sentir diferenças.

Usuária de drogas, ela não costumava procurar unidades de saúde devido ao preconceito de que frequentemente era vítima. "Não gostava de procurar médicos, mas eles conseguiram a minha confiança", frisou Patrícia.

Recém-chegada na cidade, a idosa Belarmina de Lima conta que saiu do Ceará para viver melhor. Ela, que reclama de dores abdominais, também elogia o atendimento. "Quando vi o médico aqui, nem acreditei. É bom ter esse atendimento", afirmou.

Jackson Dias de Jesus, 24 anos, tem família na cidade, mas preferiu viver nas ruas. Ela também é acompanhado pela equipe do programa e só faz elogios.

"Minha saúde melhorou muito, não ia em policlínicas ou postos de saúde para evitar problemas, pois muitos nos tratam mal", destacou, acrescentando que a equipe o ajuda a ficar longe das drogas, já há 2 meses.

Parceria

O Programa Consultório na Rua conta com a parceria dos profissionais do Serviço de Abordagem Social e do Centro POP, ambos da Secretaria de Desenvolvimento Social, e de prepostos da Secretaria de Prevenção à Violência e Promoção aos Direitos Humanos.

A sede do programa tem a sua base no prédio onde funciona o Centro de Hepatites Virais, instalado à rua Barão do Rio Branco, 1.054, centro da cidade.

A comunidade pode acionar o serviço ligando para o número (75) 3624-4199.

