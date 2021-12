Moradores de povoado em Serra Preta fecham BA 052 e 120

Cobrando obras de melhoria na BA-120, moradores do distrito do Ponto no município de Serra Preta (a 169 km de Salvador) interditaram a rodovia e um treco da BA-052, mais conhecida como Estrada do Feijão na manhã desta quarta-feira, 18. A manifestação que durou cerca de 5 horas causou um congestionamento de mais de 10 km nos dois sentidos.

Ateando fogo em pneus e galhos de árvores cerca de 100 manifestantes levaram faixas com frases cobrando atenção por parte do governo do estado. A BA-120 liga a cidade de Serra Preta a Riachão do Jacuípe, tem cerca de 7 km, e liga o trevo da cidade até o povoado do Ponto. A estrada sem condições de tráfego, uma vez que está tomada de buracos e em alguns pontos não existe mais o asfalto.

"Já aconteceram vários assaltos e acidentes nesta rodovia, pois devido as condições da estrada os motoristas diminuem a velocidade e com isto a marginalidade age facilmente. São diversos pedidos de socorro, mas ninguém faz nada", disse o morador Bernardo Reis.

O comerciante Fabrício Santana informou que a situação piora já que carretas carregadas de vários produtos entre eles milho e soja, utilizam a estrada para fugir da fiscalização. "As carretas estão com o peso acima do permitido e passam por aqui, o que causa transtornos, pois piora a situação da estrada e ainda acaba com todo o calçamento do povoado, inclusive tem casas que já apresentam rachaduras devido a esta situação", afirmou.

Os manifestantes disseram que estão há quatro anos esperando uma solução e que até o momento nada foi feito de concreto. "Há dois anos o governador veio aqui e prometeu fazer a melhoria, mas até o momento nada, apenas paliativo. Vários políticos já solicitaram as melhorias junto ao DERBA mas nada foi feito até agora. A prefeitura é que as vezes joga cascalho, o que não resolve", informou Fabrício Santana.

O comerciante Fideles Gomes de Araújo diz que os prejuízos causados pela situação da estrada são grandes. "Muitos clientes desistem de vir aqui comprara, pois não querem pegar estes 7 km de estrada ruim. Ficamos no prejuízo, pois até os veículos dos distribuidores reclamam quando necessitam vir para estes lados. Sem falar no risco que corremos de assaltos, pois muitas vezes temos que ir até Feira de Santana fazer compras e somos assaltados no retorno", destacou.

A rodovia só foi liberada após a chegada da imprensa e que policiais rodoviários estaduais negociaram com os manifestantes, que prometeram caso não tenham uma posição do Departamento de Estradas e Rodagens (Derba) no prazo de 20 dias, eles voltam a fechar a rodovia.

O DERBA informou que após os festejos juninos irá realizar uma vistoria na rodovia e organizar uma operação tapa buracos no local.

