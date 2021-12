Moradores de Mutuípe relatam tremor de terra na cidade

Um novo tremor de terra foi registrado em uma cidade do interior da Bahia na noite desta quinta-feira, 1º. Moradores de Mutuípe (a 241 quilômetros de Salvador) relataram ao site Mídia Bahia que ouviram um forte estrondo e logo depois sentiram a terra tremer.

Ainda segundo os moradores, os tremores tiveram início às 23h, sendo seguidos de pequenos abalos com intervalos de cinco minutos. Os primeiros registros foram feitos na terça-feira, 29, e voltaram a acontecer na noite desta quinta.

Em 2010, outros tremores foram sentidos no município. O mais forte registrado em maio do mesmo ano.

Na época, o Laboratório de Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (URFN) declarou que os abalos na região eram pontuais, além de rasos e com baixa magnitude, mas que poderiam provocar rachaduras em casas, mas que não seriam forte o bastante para derrubá-las.

