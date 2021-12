Moradores de Mata de São João protestam na BA-093 contra falta de água

Moradores de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), protestam na manhã desta terça-feira, 17, no km 43 da BA-093. A ação foi iniciada às 4h45, nas proximidades do Parque Rolf.

Segundo informações da Concessionária Bahia Norte, que administra a rodovia, os manifestantes atearam fogo a diferentes objetos e bloquearam os dois sentidos da via. O grupo é formado por moradores da comunidade Sobe e Desce, que reclamam da falta de abastecimento de água na região.

Segundo uma moradora, de prenome Jane, a falta de água é uma constante. "Falta água para beber, tomar banho e para atender todas as demais necessidades básicas, desde que foi interditado um poço que permitia que um carro pipa realizasse o fornecimento de água na região", denuncia.

Os manifestantes alegam ainda que a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) chegou a iniciar obras na localidade, que não foram concluídas. O grupo afirma que vai manter o protesto até conseguir uma posição dos órgãos.

Ao Portal A TARDE, a Embasa se comprometeu em concluir a obra de implantação da rede de abastecimento na comunidade. A empresa ainda informou depender da assinatura de um contrato entre ela e a Bahia Norte para ter condições de efetuar a conclusão, pois ainda resta a execução da passagem da tubulação cerca de um quilômetro antes do pedágio da BA-093.

A Concessionária Bahia Norte, por sua vez, informou que desde o último 24 de maio o projeto foi aprovado pela empresa e pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), com o envio de minutas contratuais que permitem obras no perímetro da faixa de domínio da rodovia. A concessionária, porém, afirma não ter obtido retorno da Embasa para a assinatura do contrato e início das obras.

