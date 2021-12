Moradores de Luis Eduardo Magalhães pedem segurança

Com três ocorrências de homicídios no último final de semana e o aumento de 39% dos roubos ao comércio e transeuntes neste ano em relação à 2015, diversas entidades de Luís Eduardo Magalhães (a 940 km de Salvador) estão se mobilizando no movimento 'Queremos Segurança Já'.

Em sinal de protesto, comerciantes atacados por criminosos estão identificando as fachadas dos estabelecimentos assaltados e alertando a população com dizeres do tipo "eu já fui assaltado. O próximo pode ser você".

"Chamamos a atenção sobre o perigo iminente de ser atacado, pois consideramos a situação crítica", afirmou a empresária Elizangela Pivoto, que faz parte da comissão organizadora do movimento. "Nós estamos nos propondo a fazer a nossa parte, pois acreditamos que com união vamos encontrar uma solução para este problema complexo", acrescentou ela.

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, o empresário Gilson Sena, que também integra a comissão, cobrou maior efetivo, aparelhamento e mais viaturas para as polícias Civil e Militar.

Assassinatos

Sobre as mortes dos três homens com idades entre 24 e 55 anos no final de semana, um no bairro Jardim das Acácias e dois no bairro Santa Cruz em situação e datas diferentes, o delegado Leonardo Almeida disse nesta segunda-feira, 8, que uma das mortes já tem autoria confirmada e nos outros dois casos já existe o indicativo sobre motivação e envolvidos.

Entre as vítimas, segundo o delegado, dois já tinham passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico e outros delitos.

Promessas de melhorias

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, sem determinar data, que entre os investimentos previstos para o município está a construção de um Distrito Integrado de Segurança Pública.

"Também está em processo licitatório a aquisição de cerca de 400 novas viaturas para a Polícia Civil, que visa a ampliação da frota de veículos dos municípios do interior", salienta a nota. A Polícia Civil também prevê a ampliação do quadro com a nomeação de 557 servidores. Parte deles irão para o interior após estágio na capital.

