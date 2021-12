Moradores de Lamarão fecham BR 116 por quatro horas

Moradores do município de Lamarão (151 km de Salvador) fecharam a BR-116 Norte entre os municípios de Santa Bárbara e Serrinha nesta quarta, 15, por quatro horas, para cobrar melhorias na BA-400, que liga o município à rodovia. O protesto causou um congestionamento de 20km nos dois sentidos da rodovia durante toda a manhã. Com pneus e galhos de árvores os manifestantes bloquearam a rodovia impedindo que o trânsito fluísse, apenas ambulâncias eram liberadas para passar.

Esta foi a segunda vez que os moradores fecharam a BR. No último dia 28 de julho, eles bloquearam a estrada por cinco horas e só liberaram após a promessa do DERBA de que seria realizada a operação tapa-buraco na BA-400, o que ainda não aconteceu. Desta vez, eles chegaram a afirmar que só liberariam a pista após garantia de obra registrada em documento.

De acordo com Joselito Cunha, um dos organizadores do protesto, há mais de quatro anos a população pede melhorias na estrada que é o único acesso ao município e nada é feito. "O governador veio aqui ano passado e prometeu a obra, mas até agora nada. Estamos cansados de tanta promessa e enganação", frisou.

Os manifestantes usaram faixas para expressar o descontentamento com a situação vivenciada. Alba Carvalho que mora em Lamarão e trabalha em Serrinha, diz que perdeu as contas de quantos acidentes, a maioria com morte, já presenciou. "Passo todos os dias por aqui e não agüento mais esta situação. Perdi familiares e amigos que para desviar de buracos acabaram morrendo. Quantas vidas vão ser ceifadas para que algo seja feito?", questionou.

A reportagem de A TARDE percorreu os 12 km de estrada que liga Lamarão à BR 116/Norte e encontrou buracos enormes. O asfalto em boa parte da estrada já não existe mais. Alguns motoristas optam por transitar por uma estrada de terra aberta como desvio às margens da rodovia.

Reclamações - Motoristas que trafegavam pela BR 116/Norte não gostaram da manifestação e reclamaram da forma como o protesto estava sendo feito. "Eles reclamam da rodovia estadual, por que não fazem o protesto lá? Vem para uma rodovia federal atrapalhar a vida de quem precisa cumprir horário", reclamou o caminhoneiro Marcelo Correia que saiu do Paraná para Natal com uma carga de frango.

Outro que reclamou foi Adonias Nobrega, que saiu de Salvador com destino a Serrinha com uma carga de gás de cozinha. "A reivindicação é justa, mas acho que fechar a BR não adianta. Eles tinham que ir para o órgão em Salvador e tentar trazer a solução. O governo erra e nós é que pagamos o preço", desabafou.

Policiais Rodoviários Federais acompanharam o protesto e intermediaram uma conversa por telefone entre os manifestantes e o DERBA, onde foi marcada uma reunião para o dia 21, às 15 horas, no escritório do órgão em Feira de Santana. Após esta proposta a rodovia foi liberada.

