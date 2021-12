Moradores de Itabuna interditam trecho da BR-415

Inconformados com o alto índice de acidentes no local, moradores do bairro Urbis IV, no município de Itabuna, interditaram na manhã desta segunda -feira (25), a BR 415, no trecho Itabuna-Ibicaraí, para cobrar das autoridades sinalização de placas, iluminação pública, pontos de ônibus e quebra-molas no local.

Os manifestantes bloquearam a pista com pedaços de madeira e pneus velhos e em seguida atearam fogo para impedir a passagem de veículos. O protesto durou cerca de 2h30, provocando um engarrafamento de 10 km.





Após negociar a liberação com militares presentes, o líder do movimento, que não se identificou, prometeu buscar uma solução junto ao prefeito do município. "Caso ele não autorize a construção dos quebra-molas, na tarde desta segunda-feira iremos interditar novamente”, disse.

O último acidente ocorrido no trecho, foi no dia 10 de abril, quando um suposto vereador do município de Barro Preto atropelou a menina Adriane Carvalho de Souza, 6 anos, e não prestou socorro. Segundo Carlos Alberto de Jesus Souza, pai de Adriane, a criança vem sofrendo fortes dores de cabeça, além, de dores no tórax.

