Moradores de Itabuna contabilizam prejuízo após temporal

Moradores de Itabuna contabilizam, nesta terça-feira, 22, os prejuízos causados pela chuva que atingiu a cidade na noite de ontem. Várias famílias tiveram imóveis prejudicados na Rua Marcario dos Reis, no bairro Santo Antônio, nas imediações do Abrigo São Francisco de Assis.







Segundo moradores, o grande volume de água represado na área onde ocorrem as obras do Residencial Colina Parque acabou derrubando a estrutura do muro que separa o terreno.







Sete casas ficaram parcialmente destruídas, e três famílias estão desabrigadas, mas ninguém ficou ferido. Uma das residências mais atingidas foi a de Neilza Lucas Oliveira, que mora com o marido e dois filhos, e teve a casa invadida pela lama. ¿Acabou com tudo que eu tinha, fogão geladeira, armário, tudo¿, conta Neilza, que está hospedada na casa da irmã.







A Defesa Civil, junto com a administração do condomínio Colina Parque, informam que vão tentar resolver o problema o mais rápido possível, e que as famílias desabrigadas serão amparadas pela empresa responsável pelo empreendimento.







Segundo o site Climatempo, a previsão para esta terça-feira, 22, em Itabuna, é de chuva durante todo o dia.





