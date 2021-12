Moradores de Iaçu são amedrontados por coruja

Na cidade de Iaçu (a 281 quilômetros de Salvador), um fato estranho está aterrorizando os moradores do bairro de Cerâmica. Há cerca de dois meses, uma coruja sobrevoa a localidade com grunhidos amedrontando moradores.



O animal faz o seu trajeto diariamente no bairro sempre por volta das 23h. Depois que o visitante passou a frequentar o local, coincidentemente, três vizinhos morreram. "Os moradores estão com muito medo. Muita gente acredita que as mortes estão relacionadas à coruja", fala o criador do site Iaçu Notícias, Silvoney Santos, que afirma já ter visto o animal.



Segundo a tradição popular, o animal de pequeno porte, de penas brancas e voo baixo, está ligado a uma história de mau agouro conhecida no Norte /Nordeste do País. De acordo com o conto, no lugar onde ela pousar, alguém morrerá ou ficará muito doente. Para reverter a 'maldição' deve-se falar a seguinte frase: "Vai pra lá que aqui não tem pano", fazendo referência ao nome Rasga-mortalha', pelo qual ela é conhecida.



Porém, nem todos os moradores acreditam na lenda. "É uma crendice, não passa de boato. Não vi ninguém morrer recentemente no local", afirma uma moradora do bairro que não quis se identificar.

adblock ativo