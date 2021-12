Moradores de Feira queimam pneus e bloqueiam rua em protesto

Moradores do bairro Irmã Dulce, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), realizaram um protesto na manhã desta quinta-feira, 6, contra a paralisação de uma obra de esgotamento sanitário na região.

Durante o protesto, o grupo queimou pneus e bloqueou a rua Rio Itapemirim, interrompendo a entrada e saída de veículos.

De acordo com informações de moradores, a obra está parada há cerca de cinco meses e, por conta das recentes chuvas, canos foram quebrados e provocaram o alagamento da rua.

Eles afirmam que técnicos da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) estiveram no local para consertar os canos, entretanto a obra ainda não foi concluída. As informações são do site Acorda Cidade.

