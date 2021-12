Moradores de Conquista protestam contra fechamento de escolas municipais

Moradores da zona rural de Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado, protestam na manhã desta quarta-feira, 15, contra o fechamento de escolas da rede municipal de ensino.

Segundo informações do Blog do Anderson, líderes do movimento enviaram nota para comunicar as escolas que serão fechadas. São elas: Otaviano Salgado, José de Alencar, São Vicente de Paulo, Assentamento Lagoa Nova, Casimiro de Abreu e Rancho Alegre.

“Hoje a comitiva estará se reunindo com os pais para informar o fechamento dessas escolas. E os meninos serão enviados para o Iguá”, diz a nota. A Secretaria Municipal de Educação ainda não se manifestou sobre o assunto.

