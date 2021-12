Moradores de Camaçari ganham autoescola pública

Os moradores do município de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, que não têm condições de pagar uma autoescola, vão passar a contar com uma Escola Pública do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA).

As inscrições começarão na próxima terça-feira, 29, logo após o aniversário de 257 anos de Camaçari. Para participar do curso é preciso ter renda de até um salário mínimo, ter estudado em escola pública, não possuir habilitação e ser maior de 18 anos.

A abertura oficial da escola aconteceu nesta quarta-feira, 23, no Centro Administrativo de Camaçari, com a presença do diretor-geral do Detran, Maurício Bacelar, e do comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, coronel Henrique Melo.

Maurício Bacelar contou o quanto a gratuidade deste tipo de curso é importante: "Vamos atender pessoas que não podem pagar a habilitação e que precisam do documento como uma qualificação para o mercado de trabalho".

Além dos curso para pessoas que pretendem tirar sua primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o diretor-geral anunciou outros tipos de cursos. "Teremos também cursos de capacitação para mototaxistas, taxistas e motoristas que trabalham para a prefeitura. Somente através da educação teremos um trânsito mais seguro", afirmou Bacelar.

