Moradores de bairro de Feira reclamam da violência

Considerado um dos bairros mais populosos de Feira de Santana, distante 108 KM de Salvador, o Tomba tem se destacado nos meios de comunicação com outro índice a violência. São constantes notícias de delitos como roubos, furtos, assaltos, homicídios e até ataques a bancos no local, o que deixa os moradores e comerciantes amedrontados. Em menos de um mês, dois caixas eletrônicos do Bradesco e Banco do Brasil que funcionavam na praça do bairro foram explodidos.

Cansados de não serem ouvidos moradores e comerciantes do bairro fundaram uma associação para reivindicar melhorias para o local. "Uma das primeiras ações nossa é lutar por um policiamento ostensivo e tentar resgatar a movimentação econômica do bairro, que devido a violência caiu em mais de 60%. Para se ter um ideia tenho um comércio aqui que antes tinha que distribuir senha para atender a clientela, hoje fico sentado boa parte do dia a espera de um cliente. Tem comércio aqui que já fechou devido a queda no movimento", afirmou Daniel Carlos Ribeiro, presidente da Associação do Moradores, Comerciantes e Feirantes do Tomba (AMCFT).

No último final de semana, 8, sábado e , 9, domingo, seis pessoas, entre elas uma criança de 6 anos, que não teve o nome divulgado, foram baleadas em um tiroteio em plena luz do dia. De acordo com um jovem que estava no local do tiroteio, dois homens que estavam em um celta de cor vermelha começaram a atirar contra dois jovens que estavam em um bar e os tiros acabaram atingindo pessoas que estavam em um ponto de ônibus. "Foi uma correria danada, eles pararam o carro e o motorista começou a atirar para todos os lados. Me escondi embaixo de um das mesas. Graças a deus não foi atingido", disse o jovem preferiu não se identificar.

Moradores e comerciantes do local reclamam da falta de segurança e apontam a rixa entre bairros como um dos motivos para os constantes atos de violência no local. "Este tiroteio foi rixa entre o pessoal daqui e do Arreal. Graças a deus ninguém morreu, mas todos nós somos alvos destes bandidos", contou José Plínio Lopes morador há mais de 50 anos do bairro.

O aposentado Roque Reis da Silva que tem uma barraca na praça do bairro diz que vive assustado com a onda de violência que atingiu o local. "Trabalho aqui com medo, não costumo ficar até o final da tarde, pois quando vai anoitecendo é que começa os problemas", disse.

Para Ednalva da Silva Santos que comercializa lanches há cinco anos na praça a violência faz com que muitos mudem seus hábitos por medo de virarem alvo dos marginais. "Meus filhos me pedem todos os dias que deixe de trabalhar aqui, pois eles ficam com medo de que aconteça algo de ruim comigo. Resido aqui há 60 anos e nunca vi uma violência desta como está atualmente", afirmou.

A estudante Louise Carvalho disse que foi obrigada a trancar um curso que fazia no período da noite devido a violência. "Eu tinha que descer do ônibus aqui por volta das 22 horas, o que me deixava com medo, já que não tem policiamento neste horário, já que o módulo só funciona durante o dia", frisou.

O comandante da 67ª CIA da PM, major Moraes informou que várias medidas estão sendo adotadas para diminuir os índices de violência no bairro, inclusive com o retorno do módulo policial funcionando 24 horas. "Este mês retornamos com plantões de 24 horas aqui no módulo, que passará por uma reforma através de uma parceria da PM com empresários da cidade além das rondas que são feitas por viaturas e motocicletas", informou. .

Outra medida adotada pela PM é a criação da Operação Atalaia que visa identificar e tirar de circulação pessoas envolvidas com crimes. "Além da operação Ronda nos Bairros que está sendo intensificada nesta área. Tudo isto porque precisamos dá aos cidadãos daqui maior segurança, fazendo com que voltem a realizar suas atividades normalmente", garantiu.

