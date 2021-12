Moradores de Arraial d'Ajuda e Trancoso interditam rodovia em protesto

Moradores das regiões de Trancoso e Arraial d'Ajuda fazem uma manifestação na manhã desta sexta-feira, 10, no trecho entre a BA-001 e a BA-986, para reivindicar melhorias para as rodovias estaduais.

Segundo informações do Radar 64, o trecho está bloqueado desde as 7h30. A manifestação causou um longo engarrafamento nos dois sentidos da via.

Ainda segundo o site, a Polícia Rodoviária Federal está no local e a previsão é que o protesto seja encerrado após as 10h.

adblock ativo