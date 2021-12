Moradores de Arembepe cobram ponte à prefeitura

Apenas 800 metros separam a comunidade Rancho Alegre do condomínio Portal de Arembepe, no Litoral Norte. Mas, em relação aos serviços básicos prestados à população, a distância entre as duas moradias é muito maior.



O Rancho Alegre é uma área de assentamento que há 17 anos abriga cerca de 350 famílias. Para ter acesso ao comércio, à escola, ou ao posto de saúde, moradores precisam fazer uma travessia sobre o rio Capivara em direção ao centro de Arembepe.



Desde que vivem na região, a comunidade pede, sem êxito, a construção de uma ponte à Secretaria de Infraestrutura de Camaçari (Seinfra). Como a reivindicação nunca foi atendida, em 2008, eles construíram - em regime de mutirão, formado por 80 pessoas - uma passagem, usando sacos de areia, pedras e madeiras. Rudimentar e deteriorada pelo tempo, hoje a ponte oferece risco a quem a utiliza.



Acidentes



A assistente social Lúcia Lopes, 53 anos, que dá aulas voluntárias de Ensino Fundamental na região, conta que já caiu e torceu o pé em um buraco da estrutura. "À noite, é quase impossível enxergar o caminho. Acabei prendendo o pé em um espaço oco e caí", conta.



Segundo o morador Josemilson de Almeida, 52 anos, os acidentes são frequentes. "Criança cai e agricultores perdem as mercadorias quase todos os dias", conta.



A pesquisadora Juçara Freire, 59, ficou impressionada com a situação de carência da comunidade, que foi objeto de sua tese de mestrado, em 2013. Ela observa que o cenário contrasta com dados econômicos da região. "Camaçari é o segundo município da Bahia com maior participação no PIB. Não é justo que essas pessoas não contem com ações básicas das políticas públicas", disse.



O secretário de Infraestrutura do município, Everaldo Siqueira, conta que já visitou o local com uma equipe técnica para estudar a possibilidade de construir a ponte.



Mas, segundo ele, o serviço demanda um investimento alto para atender a uma demanda pequena, comparada a outras comunidades que também esperam por obras.



"Nem tudo a gente pode fazer de imediato. Trata-se de uma área de proteção ambiental [APA], teríamos que ter licença da Secretaria do Meio Ambiente", explica.



Licença



Conforme a assessoria do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), é possível construir, edificar ou alterar parte da paisagem do local, que faz parte da Área de Proteção Ambiental do Rio Capivara (APA-Rio Capivara).



Para isto, o empreendimento não deve contrariar as normas estabelecidas pelo plano de manejo e de zoneamento, e deve ser precedido de licença ambiental.

O secretário Siqueira prometeu fazer um novo estudo na área e encaminhá-lo ao Inema, mas não definiu prazo.



Outros problemas



Além da ponte, a comunidade carece do fornecimento de energia e água. Conforme a Seinfra, o abastecimento de água é feito a partir de um poço artesiano, pelo programa federal Água para Todos, solicitado pela prefeitura.



Siqueira explica que a falta de água deve-se ao fato de a bomba ter queimado. "A peça depende de uma rede elétrica para funcionar. Depois que o terreno das proximidades do poço foi invadido de forma irregular, a rede queimou por causa das ligações clandestina de energia", diz.



A bomba não funciona há seis meses. Os moradores pedem aos vizinhos que têm poço, ou usam a água do rio para as atividades básicas.



Ainda de acordo com a Seinfra, o fornecimento de energia deve ser solicitado pelos moradores à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba).



O difícil acesso ao atendimento de saúde é outro problema enfrentado pela comunidade. Segundo a assistente social Lúcia Lopes, o Rancho Alegre não recebe a visita de agentes comunitários de Saúde. "Eles só vão ao médico em último caso", explica.

