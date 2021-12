Moradores de Areias bloqueiam a BA-099 em protesto contra intervenções da CLN

Um grupo de moradores da localidade de Areias, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, realizou um protesto na manhã desta sexta-feira, 22, contra intervenções promovidas pela Concessionária Litoral Norte (CLN) na região. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os manifetantes bloqueram a rodovia BA-099, sentido Lauro de Freitas, pouco antes das 10h.

Durante o ato, homens e mulheres fizeram um 'apitaço' e carregaram cartazes, chamando atenção para os problemas que afetam a comunidade. Os moradores reclamam de aumento na tarifa do pedágio, além do fechamento de um retorno de acesso e a suspensão da isenção para os moradores das localidades vizinhas à praça de pedágio.

Equipes da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar e do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) acompanharam o protesto, encerrado por volta das 11h.

Em nota, a Concessionária Litoral Norte (CLN) informou que está a disposição para o diálogo com moradores do entorno do trecho de concessão da BA-099. Neste mês, as tarifas nas praças de pedágio foram reajustadas em 5,73% por causa de readequação anual prevista no contrato de concessão.

"A empresa cumpre com o que prevê o contrato de concessão assinado com o Governo do Estado, em relação ao não pagamento da tarifa de pedágio para veículos oficiais e ao reajuste anual da tarifa. A CLN ainda esclarece que os moradores de Areias podem utilizar das vias municipais para acessar o centro do município e as suas residências sem realizar o pagamento da tarifa de pedágio. A empresa informa também que já fez todos os investimentos previstos no contrato de concessão e que novos pleitos de investimento devem ser feitos junto ao Governo do Estado, representado pela Agerba - que fiscaliza as atividades da CLN na BA-099", diz nota enviada pela Concessionária ao Portal A TARDE.

