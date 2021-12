Moradores de Amélia Rodrigues protestam contra falta de água

Um grupo de moradores realiza um protesto na manhã desta quarta-feira, 1º, em São Bento do Inhatá, distrito de Amélia Rodrigues, a 89 km de Salvador.

Os manifestantes fecharam um trecho da BA-784 com galhos de árvores e outros objetos, impedindo a passagem dos veículos.

O motivo, segundo um dos moradores, é a falta de água na região. "Aqui sempre falta água e as reclamações com a Embasa são constantes. Ficamos meses sem água, mas o recibo sempre chega", explicou William Santos da Silva.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros e outras da Polícia Miltiar (PM) estão no local para negociar o fim do protesto.

