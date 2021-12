Moradores de Abrantes protestam contra instalação de pedágio

Cerca de 50 moradores da região de Vila de Abrantes, no município de Camaçari, realizam na manhã deste sábado, 28, na BA-099 (Estrada do Coco), um protesto contra a implantação de uma nova praça de pedágio na região.

Segundo a professora Patrícia Oliveira, que está à frente do movimento, o governo do Estado tem a proposta de desmembrar o atual pedágio em dois local: no sentido linha verde, ele permaneceria no mesmo lugar e, no sentido Salvador, seria deslocado para o km 10 da rodovia.

Com isso, de acordo com Patrícia, cerca de 60 mil moradores ficariam entre estas duas praças, sendo obrigados a pagar o valor do pedágio para se deslocar nos dois sentidos.

"São mais de 70 condomínios implantados aqui, além de dois shoppings. Com esta mudança, a gente teme pelo desemprego, desvalorização dos imóveis - como aconteceu em Jauá -, aumento da violência por causa do isolamento da região e também da passagem de ônibus. Pedimos ao governo que não cometa esta agressão", enfatiza a professora.

Um trio elétrico acompanha o percurso, que segue pela Estrada do Coco até a entrada do condomínio Alphaville. Viaturas da Polícia Militar também estão no local.

O trânsito segue lento na região.

Manifestantes realizaram uma passeata pela Estrada do Coco (Foto: Patrícia Oliveira | Cidadão Repórter)

