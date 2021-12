Moradores da Ilha de Itaparica protestam na BA-001

Moradores da Ilha de Itaparica fecharam a BA-001, região de Coroa, na entrada da localidade de "Baiaco", na manhã desta sexta-feira, 19, em protesto ao descaso do governo com a região. Eles ainda reclamam de uma obra mal feita na Avenida Ernesto Carneiro Ribeiro, que está cheia de buracos.

Os manifestantes usaram pneus e madeira para fechar os dois sentidos da via. O trânsito ficou interrompido por boa parte da manhã.



Segundo a assessoria da Polícia Militar da Bahia, policiais militares da 5ª CIPM/Vera Cruz e do Batalhão de Polícia Rodoviária da PMBA estiveram no local e não houve registro de violência no local.

Os protestos foram encerrados por volta das 13h e o trânsito na via já foi reordenado pela PM.

