Moradores bloqueiam trecho da BA-142 em protesto contra buracos na via

Um grupo de moradores realiza um protesto na manhã desta segunda-feira, 1º, na BA-142, no trecho entre as cidades de Tanhaçu e Ituaçu. Segundo eles, frequentemente são registrados acidentes na região, devido aos buracos no asfalto.

Os manifestantes atearam fogo em madeira e pneus, bloqueando os dois sentidos da vida, segundo informações do portal 'Blog do Anderson'.

“SOS BA-142. Chega de descaso, reconstrução já!”, é uma das mensagens presentes nas faixas dos manifestantes.

Ainda segundo o site, o titular da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, Marcus Benício Foltz Cavalcanti, informou que a manuteção está em curso. A Companhia de Polícia Rodoviária controla o trânsito na região.

