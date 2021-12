Moradores amarram homem durante tentativa de assalto na Bahia

Dois homens tentaram assaltar uma vítima, na manhã deste sábado, 7, mas foram impedidos pela população. Um dos suspeitos teve as pernas e braços amarrados com cordas pelos moradores. A situação ocorreu no município de Serrolândia (a 346 quilômetros de Salvador).

De acordo com o blog do Augusto Urgente, o comparsa do homem que foi amarrado, durante a fuga, atirou contra as pessoas. Um dos tiros atingiu um homem. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Jonas Ferreira da Silva e não corre risco de morte.

A Polícia Militar foi acionada e, até a guarnição chegar, o criminoso ficou detido pelos moradores. Ainda conforme o Augusto Urgente, a dupla é suspeita de assaltos na cidade.

Um dos crimes foi o roubo de um celular de um idoso de 71 anos, que também foi agredido com chutes nas costas, e um assalto a uma panificadora. Foi levado do local cerca de R$ 1.500. O caso deverá ser investigado pela delegacia da região.

adblock ativo