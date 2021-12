Morador escapa de incêndio pelo quintal dos vizinhos em Itabuna

Um incêndio atingiu um imóvel na noite desta terça-feira, 26, em Itabuna, no Sul baiano. O fogo se alastrou por uma residência localizada no Jardim Grapiúna, conhecido como Favela do Bode, e assustou os moradores da região.

O morador da casa foi surpreendido pelo fogo e não conseguiu sair pela porta, devido à alta temperatura das grades, mas conseguiu escapar pelo quintal dos vizinhos. O homem teve queimaduras nas pernas, recebeu atendimento em um hospital da região e já foi liberado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou a situação. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

