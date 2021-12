Morador de rua tem corpo incendiado em Vitória da Conquista

Um morador de rua teve o corpo incendiado por outro após uma briga, na noite desta sexta-feira, 30, em Vitória da Conquista, distante a 517 km de Salvador. O crime aconteceu, por volta das 19h40, na avenida Rosa Cruz.

Segundo o Blog do Anderson, ele foi salvo por um motorista que passava no local e usou o extintor do carro para apagar as chamas. O agressor, que fugiu após o ocorrido, teria usado um solvente de tinta para colocar fogo na vítima. A 77ª Companhia Independente (CIPM) realizou buscas na região.

A vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

