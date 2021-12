Morador de rua morre após ser espancado e apedrejado em Itabuna

Um homem, 39 anos, que morava nas ruas de Itabuna, foi reconhecido por uma mulher que diz ser sua mãe de criação. Ele, que não teve o nome revelado, morreu no Hospital de Base do município após ter sido espancando e apedrejado em uma via pública da cidade, que fica a 435 quilômetros de Salvador.

Segundo informações do site Poções 24hs, a mulher vai prestar depoimento na delegacia da região ainda nesta quinta-feira, 16.

O crime aconteceu na noite desta terça-feira, 14. Ele chegou a ser socorrido para a unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira, 15. Até o momento, o autor do crime não foi identificado pela polícia.

Ainda de acordo com o blog, a polícia teria confirmado que a vítima era usuária de drogas e investiga se isso teria relação com o crime.

