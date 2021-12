Morador de rua é morto em praça de Vitória da Conquista

Um morador de rua foi morto a pedradas na manhã desta quarta-feira, 26, na praça Arquiteta Sibéria Correia, no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista (distante a 518 km de Salvador).

A vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrada já sem vida no local. Ao lado do corpo estavam os pertences do homem e a pedra usada pelo suspeito, conforme informações do blog do Anderson.

Os policiais da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram no local para apurar o caso e isolaram a área.

O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e encaminhado para perícia no Instituto Médico legal da cidade.

A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

adblock ativo