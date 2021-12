Moradias e novo campus da Uneb são inaugurados em Valença

O Governo da Bahia entregou, nesta sexta-feira, 17, no município de Valença (a 119 km de Salvador), no baixo sul do Estado, 300 unidades habitacionais, do programa Minha Casa, Minha Vida, e a nova sede do campus XV da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

Cada imóvel, tipo village, do Residencial Valença Setor 1, localizado no bairro Novo Horizonte, possui sala, dois quartos, cozinha, banheiro social, área de serviço, além de espaço de lazer, com quadra, e um destinado a um centro comunitário. As unidades habitacionais foram resultado de um investimento de mais de R$ 12 milhões.

O governo do Estado informou que, além das unidades do conjunto inaugurado, o município já está inscrito para receber outras 500 moradias do programa. Na Bahia, o Minha Casa, Minha Vida I e II contratou 107.253 imóveis, dos quais 39.154 já foram inaugurados.

Uneb - A nova sede do campus XV da Uneb inaugurada tem 16 salas de aula e dois laboratórios de informática. A área é dividida em dois pavilhões (administrativo e de aulas) e possui mais de 14 mil metros quadrados.

Com investimentos de R$ 9 milhões, as novas instalações já recebem as atividades dos cursos de pedagogia e letras desde o início do último semestre letivo - em março deste ano. Cerca de 600 alunos, além dos participantes de cursos de extensão, foram beneficiados, conforme informou o Governo.

As cerimônias de inauguração tiveram a presença do governador Jaques Wagner, que também prometeu comprar equipamentos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de nível 2 e construir uma unidade regional do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

adblock ativo