Monumento desaba em Belmonte; ninguém se feriu

Um monumento, que retrata um guaiamum gigante, espécie de caranguejo, desabou na cidade de Belmonte (distante 600 Km de Salvador), na madrugada desta segunda-feira, 17.

O cartão-postal fica localizado na Praia do Mar Moreno e existia há quase 20 anos. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do município, ninguém se feriu.

Segundo o órgão municipal, o monumento estava bastante danificado pela ação do tempo e pelo avanço da maré. Todos os escombros já foram retirados do local.

adblock ativo