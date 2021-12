Monumento da Igreja da Ajuda será restaurado no 2º semestre

O monumento ao padre Manuel da Nóbrega, instalado em frente à Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, na rua da Ajuda (Centro Histórico), foi retirado do local para restauração.

Como não há qualquer indicação de que a obra foi removida pela prefeitura, internautas estranharam o sumiço das peças - o busto, uma placa e uma estátua de bronze em formato de anjo - e veicularam nas redes sociais, nas últimas semanas, que elas foram furtadas.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Fundação Gregório de Mattos (FGM) - responsável pela manutenção do patrimônio -, o início dos trabalhos de reforma do monumento está previsto para o segundo semestre de 2015. Ainda não há previsão de quando ele será reinstalado no local.

Conforme o diretor da Irmandade do Senhor dos Passos, que administra a Igreja da Ajuda, Carlos Sousa, o monumento havia sido depredado em fevereiro.

"A superfície do busto e a do anjo estavam perfuradas. Pela forma como estavam danificadas, pareciam ter sido alvo da ação de vândalos ou de pessoas que tentam retirar os pedaços de bronze das estátuas para vender ou trocar", contou.

Ainda de acordo com a assessoria da FGM, a reforma da obra integra o programa municipal de restauração de monumentos.

O projeto foi lançado pela Secretaria de Desenvolvimento, Cultura e Turismo em 2013 e tem como objetivo recuperar cerca de 170 estátuas, bustos, placas e outras esculturas degradadas na cidade.

Segurança

O gerente de operações da Guarda Municipal, Anderson Ramos, esclareceu que a área do Centro Histórico é constantemente incluída nos roteiros de ronda elaborados pelo órgão.

Segundo ele, patrimônios de apenas cinco localidades da cidade são contemplados com a presença constante dos guardas municipais: as praças Dois de Julho (Campo Grande), Ana Lúcia Magalhães e Wilson Lins (Pituba), o largo de Roma (Cidade Baixa) e o Farol da Barra.

"O efetivo da Guarda Municipal que está nas ruas com o objetivo de proteger o patrimônio ainda é pequeno, cerca de 30% dos 1.286 agentes que contamos atualmente. A maior parte deles atua na proteção de prédios públicos", afirmou.

História

As peças que compõem o monumento ao padre Manuel da Nóbrega são de autoria do escultor italiano Pasquale De Chirico, o mesmo que fez as estátuas de Castro Alves, na praça homônima, e a de Thomé de Souza, instalada na Praça Municipal.

A estrutura foi inaugurada em 1943, no Terreiro de Jesus. Em 1999, o monumento foi levado à Igreja de Nossa Senhora da Ajuda em cumprimento de uma promessa feita nos anos 1920. À época, o templo foi reconstruído em uma das reformas do centro de Salvador.

adblock ativo