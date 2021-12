Monte Santo: revogada guarda provisória de crianças adotadas

Quatro famílias paulistas tiveram revogadas, nesta terça-feira (27), as guardas provisórias de cinco crianças oriundas do município de Monte Santo (a 357 km de Salvador), separadas dos pais em um processo de adoção sob suspeita de irregularidades. A decisão, proferida pelo juiz Luís Roberto Cappio, titular da Comarca de Euclides da Cunha e que responde também por Monte Santo, determina que as crianças sejam acolhidas em um espaço em São Paulo para que sejam restabelecidos os vínculos afetivos com os pais biológicos pelo prazo mínimo de 15 dias.

Ainda conforme a decisão, após o período de readaptação, as crianças devem retornar a Monte Santo, onde a família deverá receber apoio psicossocial e ser incluída em políticas públicas de suporte à convivência familiar. A notícia deixou emocionada a mãe dos garotos, Silvânia Maria Mota da Silva, 25 anos. "O que a deixou mais feliz foi a chance de reencontrar os filhos. Ela vai poder explicar para eles o que aconteceu", relatou Isabella Costa Pinto, advogada do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan (Cedeca), que vem acompanhando o caso e também prestando assistência à família.

Viagem - A data em que Silvânia viajará para São Paulo ainda não está definida. Segundo Isabella, a mãe irá acompanhada de integrantes do Cedeca e de um familiar, além do pai dos garotos, Gerôncio Sousa. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos vai acompanhar o retorno das crianças ao convívio da família biológica, além de reservar o local para o reencontro - a sede de uma organização não-governamental, no interior paulista.

A advogada que representa as famílias adotivas, Lenora Panzetti, confirmou que recorrerá da decisão. Ontem, ela participou de audiência da CPI do Tráfico de Pessoas, na Câmara Federal. De acordo com a assessoria da CPI, ela foi criticada pelos parlamentares ao atribuir à família biológica postura de desleixo com os meninos e afirmou que as crianças não foram retiradas à força dos pais.

adblock ativo