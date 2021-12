Monte Santo: juiz que tirou crianças de família é afastado

O plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, por unanimidade, durante a 175ª Sessão Ordinária realizada nesta segunda-feira, 23, instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração de envolvimento do juiz Vítor Manuel Sabino Xavier Bizerra, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), com as adoções ilegais das cinco crianças de uma mesma família da cidade de Monte Santo, no interior da Bahia.

O corregedor nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, durante voto, enumerou vários indícios de irregularidades na apuração feita pela CNJ nas comarcas de Monte Santo, Cansanção e Euclides da Cunha, todas do interior da Bahia, no período de 12 a 16 de novembro.

Segundo o ministro, os pais biológicos das crianças não foram citados, nem intimados em nenhum momento do processo, o que admite o erro da disposição da guarda. "Tudo leva a crer que o casal passou apenas cerca de dois dias em Monte Santo e dali já saiu com a guarda da criança", disse Falcão, durante votação.

Ainda segundo Falcão, na situação dos outros quatro filhos, os pais biológicos também não foram ouvidos nos processos. O juiz Vitor Bizerra também teria cometido outras irregularidades como realizar três audiências no dia 1º de junho de 2011, identificando o mesmo horário para as três sessões e sem participação de representante do MP-BA. Mesmo assim, foi selada a guarda das quatro crianças. "A atuação do juiz Vitor Bizerra trouxe efeitos nefastos para todos os envolvidos, principalmente para as crianças", acrescenta ministro.

A equipe de reportagem de A Tarde entrou em contato com o advogado de Bizerra, Rinaldo Mouzalas, que informou que a decisão do CNJ é positiva e vai abrir possibilidade de responsabilizar quem promoveu perseguição contra o juiz. De acordo com Mouzalas há expectativas de que não haja condenação do magistrado.

Relembre o caso

A história começou em 12 de maio de 2011, quando um casal de Indaiatuba chegou a Monte Santo, negociando adoção e guarda provisória do recém-nascido E.J.S, de 58 dias.

Em seguida, a situação se estendeu aos outros quatro irmãos, distribuídos para quatro famílias de São Paulo, duas de Campinas, duas de Indaiatuba. A decisão do juiz Vitor Bizerra foi favorável a perda da guarda das crianças, pela família biológica, em processo de medida de proteção ajuizado pelo Ministério Público.

Mas em novembro de 2012, a justiça voltou atrás e determinou a devolução da guarda dos filhos à família de Monte Santo.

