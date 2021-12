Monte Santo: dona de casa retoma contato com os 5 filhos

Os três irmãos afastados dos pais, moradores da cidade de Monte Santo, no interior da Bahia, por meio de um suposto esquema de adoções irregulares por famílias paulistas, foram encaminhadas por uma equipe do conselho tutelar, nesta terça-feira, 4, para a um abrigo em São Paulo-SP e reecontraram a mãe biológica, a dona de casa Silvânia Maria Mota da Silva, 25 anos. Nesta segunda-feira, as duas crianças mais velhas, adotadas por famílias de Campinas (os três caçulas estavam na cidade de Indaiatuba - distante a 107 km da capital paulista), também foram entregues a Silvânia, após passarem pela Vara da Infância e Juventude da cidade.

A devolução das crianças à mãe biológica foi determinada, na última terça-feira, 27, pelo juiz de Monte Santo Luiz Roberto Cappio - titular de Euclides da Cunha e que responde também por Monte Santo -, que considerou irregular o processo de adoção pelas famílias paulistas e revogou as guardas provisórias. O juiz também determinou o acolhimento das crianças em um espaço voltado à reestruturação dos vínculos com a família baiana, pelo prazo mínimo de 15 dias, antes do retorno à Bahia.

Silvânia viajou para São Paulo na última sexta-feira, 30, acompanhada do filho caçula (um bebê de 9 meses), de uma prima e da advogada. O pai dos garotos, Gerôncio Sousa, ficou na cidade de Monte Santo (distante a 373 km de Salvador). O grupo familiar, formado por trabalhadores rurais, deverá ser assistido psicossocialmente e estimulado à inclusão em políticas públicas de apoio à convivência familiar.

De acordo com a advogada das famílias paulistas, Leonora Panzetti, os pais adotivos recorrerão à Justiça para reaver a guarda das crianças.

Caso - As crianças saíram de Monte Santo em junho do ano passado, sendo retiradas dos pais Silvânia e Gerôncio, após ordem do juiz Vítor Manoel Xavier Bizerra, que atuava na cidade, na época. A retirada foi feita pela polícia. Em depoimento à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do tráfico de pessoas, Bizerra afirmou que sua decisão se pautou em relatórios do Conselho Tutelar de Monte Santo e do Ministério Público. O conselho, entretanto, negou ter sido favorável à decisão judicial.

