Montagem de passarela bloqueia tráfego na BA-099 nesta quinta-feira

O tráfego na BA-099, também conhecida conhecida como Estrada do Coco, será interditado temporariamente nesta quinta-feira, 22. O motivo é o içamento da viga central de uma passarela que está sendo instalada na altura do km 8,5 da rodovia.

O serviço irá começar às 22h, mas a interdição total vai acontecer por volta das 0h desta quinta. O bloqueio deve durar 30 minutos.

Segundo a Concessionária Bahia Norte, responsável pela construção da Via Metropolitana no qual a passarela faz parte, o trecho está devidamente sinalizado e o condutor contará com o apoio da Concessionária Litoral Norte, administradora da rodovia, e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

