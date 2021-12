Modernização de fábrica no CIA tem investimento de R$220 milhões

Foi inaugurado nesta terça-feira, 8, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), um complexo industrial com nova fábrica de massas e modernização da fábrica de biscoitos e centro de distribuição. A J.Macêdo, uma das maiores fabricantes de alimentos do Brasil, investiu R$220 milhões na ação, o que resultará no aumento da capacidade de produção, saltando para 10,5 mil toneladas/mês no parque fabril.

De acordo com informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), a empresa deve gerar cerca de 850 empregos na Bahia. No ano de 2017 foi assinado um protocolo de intenções com o Governo do Estado para essa ampliação do grupo.

"Precisamos industrializar a Bahia, incentivando o empresariado para que ousem, para fazermos o estado crescer. A J.Macêdo é uma motivação e inspiração para todos nós, pois geram emprego. Iremos também revitalizar o Centro Industrial de Aratu (CIA), trabalhando em conjuntos com os municípios de Simões Filho e Candeias, para dinamizar ainda mais a atividade industrial, ocupando todos os terrenos com empresas operando", afirmou o vice-governador João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico.

O complexo industrial recebeu modernas linhas italianas de alta produtividade e qualidade, desempenho e eficiência aos melhores produtores e massas de biscoito, com capacidade média por linha de 4 mil quilos/hora. A empresa, que está celebrando 80 anos de êxito empresarial, detém as marcas Dona Benta, Sol, Petybon, Brandini e Águia, dentre outras.

